Pizzi: «Salernitana-Inter, no colpe di Inzaghi! Lukaku? In crescita»

L’ex calciatore Fausto Pizzi, sulle frequenze di Radio Sportiva, ha commentato il momento dell’Inter reduce dall’1-1 sul campo della Salernitana

NO SFORTUNA – Fausto Pizzi parla del momento dell’Inter: «È difficile fare un’analisi post partita dopo ieri. Non si può parlare di sfortuna, c’è poca convinzione in quello che si va a fare. Obiettivamente nell’analisi oggi mi sento di dare poche colpe all’allenatore, quando una squadra 10 palle gol così nitide vuol dire che la partita l’hai preparata bene. In tante di queste partite mi era sembrato che l’atteggiamento iniziale fosse sbagliato, che si aspettava di fare gol convinti di avere superiorità tecnica. Con la Salernitana sono partiti bene, sono andati subito in vantaggio. Hanno avuto poca cattiveria, poco cinismo per chiudere la partita. Gli avversari poi se tieni il risultato in bilico ci credono E qualcosa può succedere. Ieri addirittura un gol da cross sbagliato. Sta nelle mancanza dell’Inter il risultato di ieri»

CLIMA – Pizzi parla del momento di Lukaku e del possibile clima in spogliatoio: «Io cercherei di sollevare il morare a Lukaku. Nella prestazione di ieri è andato al tiro pericolosamente 4 volte. È un momento di scarsa lucidità sotto porta e poca precisione. Tante volte l’attaccante si sblocca e poi trova una serie di partite in cui trova la rete. Lui mentalmente non è un momento fantastico. Io cercherei in tutto e per tutto di recuperarlo, al di là della poca precisione mi sembra che sia in crescita».