Fiorentina-Inter, un precedente conferma l’assurdità su Sommer

Uno degli episodi ancora più discussi di Fiorentina-Inter è il rigore fischiato ai viola per il contatto fra Sommer – in uscita – e Nzola. Con un precedente che fa capire l’assurdità della decisione di Aureliano di concedere il penalty.

PRECEDENTE – Nonostante non sia arrivato il gol del pareggio, il rigore fischiato ai danni di Yann Sommer in Fiorentina-Inter ha rischiato di condizionare la partita e la classifica. Come si vede dalle immagini, il portiere svizzero in uscita colpisce prima il pallone e, solo in un secondo momento, Nzola. Per molti un intervento comunque pericoloso, ma un precedente fa capire l’assurdità della decisione di Aureliano. Parliamo di Cagliari-Frosinone, con l’audio tra arbitro e VAR reso pubblico. In quel caso, su un cross dalla destra, Turati va in uscita bassa e tocca il pallone prima di franare su Pavoletti. Pairetto concede rigore, ma il VAR replica: “”Se ha preso prima la palla non è rigore. Il portiere tocca il pallone, si vede nettamente il tocco del pallone. Ti consiglio un on field review per un possibile non rigore“. Pairetto corre all’on field review e torna sui suoi passi, annullando il rigore. Perché, quindi, la Fiorentina lo ha ottenuto? Misteri. L’importante è che Nico Gonzalez non abbia trasformato.