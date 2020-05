FIGC-Governo: oggi un’ora decisiva per il campionato –...

FIGC-Governo: oggi un’ora decisiva per il campionato – Sky

Questo pomeriggi ci sarà il confronto tra la FIGC e il Comitato tecnico-scientifico del Governo. Sarà un incontro di un’ora decisivo per il campionato di calcio. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

ORA DECISIVA – Questo pomeriggio ci sarà l’atteso incontro tra la FIGC e il Comitato tecnico scientifico per i chiarimenti sui protocolli: «Questo pomeriggio alle 15:30 ci sarà l’atteso confronto tra la FIGC e il Comitato tecnico-scientifico. Si parlerà del protocollo per la ripresa degli allenamenti, durerà un’ora e il comitato chiederà chiarimenti e se saranno ritenuti sufficienti passeremo alla seconda data, il 18 maggio, perché non ci sarà più un ostacolo alla ripresa degli allenamenti di squadra».