Biasin: “Ripresa Serie A, penso 3 cose! Scudetto? Mi importa poco”

Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero” e tifoso dell’Inter, ha detto la sua su ripresa del campionato di Serie A, stop definitivo ed assegnazione scudetto

TWEET – Queste le parole di Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero” e tifoso dell’Inter, sulla possibile ripresa del campionato di Serie A, sul suo possibile stop definitivo e l’assegnazione dello scudetto. Così ha risposto a un utente Twitter. “Penso che: ci si debba provare per i quattrini, non sarà calcio, per arrivare in fondo dovremo fingere di rispettare tutte le regole. Penso che il virus abbia aumentato i problemi del calcio, ma soprattutto amplificato quelli già esistenti. Dello scudetto mi importa poco“.