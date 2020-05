Lautaro Martinez, Inter studia alternative: piano B oltre a Werner – SM

Il futuro di Lautaro Martinez continua a essere al centro dell’attenzione. Oltre al Barcellona si registra anche l’interesse del Psg: l’Inter studia le alternative. Werner è il preferito, il piano B è Cavani: il punto da “Sportmediaset”

IL PUNTO – Il tema Lautaro Martinez continua a essere all’ordine del giorno. Non si allenta il pressing del Barcellona, che però deve aumentare l’offerta per soddisfare l’Inter. Anche perché nelle ultime ore si registra l’interessamento del Psg. Ma il Toro continua a sognare i Blaugrana. I nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati e studiano le mosse qualora l’argentino lasciasse Milano: Timo Werner è il preferito, ma la pista è difficile vista la concorrenza di Juventus e Liverpool. Il piano B porta il nome di Edinson Cavani, che potrebbe arrivare a parametro zero ma con un ingaggio elevato.

