Facchetti: «Brozovic via? Dispiace! Ma se entra Frattesi operazione perfetta»

Gianfelice Facchetti, intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’, ha parlato del mercato dell’Inter e non solo

DISPIACERE – Queste le parole di Facchetti: «Brozovic via? Se accadrà un po’ di dispiacere c’è. È un calciatore a cui tutti i tifosi si sono affezionati: ha vissuto un inizio non facile per le difficoltà del club, ma è un giocatore che piace. D’altronde sappiamo che le esigenze di rientrare un po’ con gli ingaggi e l’Inter risparmierebbe tantissimo. Almeno uno di sacrifici è probabile questo. Ci si deve fare la bocca, appena ti affezioni ad un giocatore tremi alla fine della stagione perché dopo due giorni possa essere sacrificato per fare le plusvalenze e restare a galla. Derby di mercato col Milan? Quadri dell’estatee che a volte ti fanno digerire i bocconi amari. Ci sta, a 30 anni con un ingaggio pesante. Se poi Marotta ed Ausilio troveranno soluzioni intelligenti come l’anno scorso, c’è fiducia. Anche se il tifoso si abbandona ad un pizzico di sfiducia e ci sta. Se dovesse entrare Frattesi al suo posto operazione perfetta».

CIFRE – Facchetti parla della possibile cessione di Onana per finanziare il rientro di Lukaku: «Onana per Lukaku? Dipende a che cifre. Sentendo parlare di 40 milioni mi sembra tanto: mi sembra difficile che l’Inter lo faccia per un attaccante che viaggia verso i 30 anni. I nerazzurri hanno bisogno di un attaccante che porti tanti gol e garanzie al fianco di Lautaro Martinez. Mi sembra difficile che vada a spendere tutta la plusvalenza su Onana per il belga».