Esposito entra e segna ma l’Anderlecht crolla! Sconfitta in trasferta

Sebastiano Esposito è andato a segno nella gara persa dall’Anderlecht sul campo del Westerlo. Per l’attaccante di proprietà dell’Inter si tratta del primo gol in campionato

A SEGNO – Sebastiano Esposito ha trovato il suo primo gol con la maglia dell’Anderlecht. L’attaccante, subentrato al 55′, ha trovato la rete al 70 che però non è bastata ad evitare alla squadra il quarto k.o stagionale. La squadra infatti ha perso per 2-1 in casa del Westerlo. Gioia a metà quindi per il giovane attaccante di proprietà dell’Inter che ha sì trovato il suo primo gol ma che non è servito ad evitare la sconfitta.