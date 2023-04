Dybala salta anche l’Inter? Presto nuovi esami, ma la Roma teme lungo stop

Paulo Dybala è stato costretto a uscire durante la sfida di Europa League tra Roma e Feyenoord per un problema muscolare che potrebbe fargli saltare più di una partita stagionale. Presto effettuerà nuovi esami strumentali, ma le sensazioni non sono positive in casa giallorossa.

LUNGO STOP – L’attaccante argentino è stato costretto a uscire dal terreno di gioco a seguito di un infortunio muscolare. Paulo Dybala si è accasciato a terra e ha subito chiesto il cambio, sostituito da El Shaarawy. Le prime impressioni non sono sicuramente positive per la Roma che teme un lungo stop. L’Inter sfiderà la Roma il prossimo 7 maggio allo Stadio Olimpico e la sua presenza è tutt’ora in dubbio. Le sue condizioni non sono ancora chiare, ma oggi si sottoporrà agli esami strumentali che riveleranno la gravità dell’infortunio.