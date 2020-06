Di Gennaro: “Inter, Eriksen operazione illuminata di Marotta! Sanchez…”

Di Gennaro è stato ospite di “Domenica Sport” in onda su “Radio Rai”. L’ex calciatore, oggi commentatore e opinionista, ha detto la sua sull’Inter eliminata in Coppa Italia dal Napoli. In particolare, analisi su Eriksen e Sanchez

ANALISI INTER – Così Antonio Di Gennaro: «Christian Eriksen è un giocatore importante. Doveva inserirsi piano piano, è arrivato a gennaio con un’operazione illuminata di Beppe Marotta. Andava a scadenza a giugno, l’ha preso per venti milioni. Lui ci ha messo un po’ di tempo in più, forse Antonio Conte voleva un giocatore come Arturo Vidal. Ieri a parte il gol ha fatto un calcio di punizione delle sue e si è disposto in una zona di campo a lui congeniale per servire gli attaccanti. Eriksen bene, Alexis Sanchez purtroppo non lo si è visto più dopo l’infortunio. Non è entrato negli schemi dell’Inter, ieri ha avuto due palle gol. Diciamo negativo. Eriksen può migliorare ma per un’ora l’ho visto in una condizione accettabile».