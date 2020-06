De Zerbi: “Chi non gioca con l’Atalanta giocherÃ  con l’Inter. Porte chiuse…”

De Zerbi: “Chi non gioca con l’Atalanta giocherà con l’Inter. Porte chiuse…”

Condividi questo articolo

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Bergamo contro l’Atalanta. L’allenatore dei neroverdi ha però anche parlato della sfida di mercoledì contro l’Inter e di chi potrebbe giocare.

POSSIBILI TITOLARI – Roberto De Zerbi è pronto a tornare in campo. Domani il suo Sassuolo sarà impegnato a Bergamo contro l’Atalanta, mentre mercoledì sarà il turno dell’Inter a San Siro. Ed è anche il momento di pensare alle scelte di formazione per entrambe le partite: «I nostri giocatori stanno tutti bene, non ci sono infortunati a parte Romagna. Chi non gioca contro l’Atalanta domani, con ogni probabilità potrà giocare contro l’Inter. Mi sembra la scelta giusta per evitare infortuni, per essere freschi e mi sembra giusto attingere a tutta la rosa. Noi abbiamo giocatori dello stesso livello con caratteristiche diverse e con cinque cambi devono essere tutti pronti a entrare, farsi trovare pronti da subito».

PORTE CHIUSE – Un commento anche sulle partite senza tifosi, misura necessaria per far fronte all’emergenza Coronavirus: «Gli stadi chiusi sono sempre un male. Ci sarebbe piaciuto giocare con il pubblico, come per esempio a San Siro contro l’Inter. Però dobbiamo adeguarci. Giocare senza pubblico porta il nostro mondo a scomparire, a far sì che il calcio diventi virtuale e si perda la passione».