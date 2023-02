De Silvestri: «Demeriti Inter? Ha trovato davanti a sé un Bologna in forma»

De Silvestri ha parlato in merito a Bologna-Inter, match vinto dai felsinei 1-0. Il giocatore rossoblù vede grandi meriti nella squadra di Thiago Motta

GRANDE BOLOGNA − Lorenzo De Silvestri ripercorre la vittoria del Bologna contro l’Inter al Dall’Ara: «Delusione Inter? In realtà, mi aspettavo una prestazione così dal Bologna perché vedo gli allenamenti e gli approcci che abbiamo alle partite. Veniamo da una serie di partite positive, l’Inter ha trovato davanti una squadra in forma». Le sue parole in collegamento su Dazn.