Bucchioni: «Inzaghi bravo, ma all’Inter non basta! I riferimenti sono due»

Bucchioni critico nei confronti di Inzaghi, responsabile del rendimento altalenante in casa Inter. Il giornalista ritiene non all’altezza la personalità del tecnico piacentino

MANCA LEADERSHIP − Enzo Bucchioni, a Sportitalia, si scaglia contro Inzaghi: «Non si può risalire al problema di Zhang, ai bilanci dell’Inter. Inzaghi del suo ce l’ha messo. È un buon allenatore, ma forse non basta. L’Inter è un mondo a sé, serve un leader caratteriale. Non vedo armonia, l’Inter gioca sempre uguale. Esce un centrocampo ed entra un centrocampista, esce un difensore ed entra un difensore. Inzaghi tiri fuori qualcosa in più. Il riferimento è Conte, Mourinho, allenatori che hanno una personalità debordante. L’allenatore deve parlare al gruppo e motivarli soprattutto in partite come contro il Bologna».