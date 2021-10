De Rosa: «Inter si aspetta Juventus allegriana! Pressione su entrambe»

L’Inter domenica sera alle ore 20.45 ospita la Juventus a San Siro nel big match della nona giornata di Serie A. Geri De Rosa – ospite negli studi di Sky Sport – ha detto la sua sulla super sfida e sulle pressioni che peseranno su entrambe le squadre

PRESSIONE – L‘Inter domenica sera sfida la Juventus a San Siro con il rischio dell’aggancio in classifica qualora gli uomini di Massimiliano Allegri trionfassero. Secondo Geri De Rosa, Simone Inzaghi sa cosa aspettarsi: «Sicuramente la Juventus può puntare sulla personalità, che in questo momento è la caratteristica più evidente. Io credo che l’Inter si aspetti una Juventus ‘allegriana’, secondo me inizialmente ci sarà una fase di studio in cui una squadra lascia l’iniziativa all’altra finché gli equilibri non si assettano. Però mi aspetto che si studino. Sarà una partita tattica, hanno giocato entrambe in settimana e devono dimostrare qualcosa in campionato. Quindi un po’ di pressione ci sarà sia sulle spalle dell’Inter che della Juventus e si sentirà nei primi minuti».