Bergomi: «Inter-Juventus, mi aspetto qualcosa di diverso da Inzaghi»

È iniziato il weekend di Inter-Juventus, derby d’Italia che chiuderà la nona giornata di Serie A. Da Terzo Tempo Europa su Sky Sport l’ex difensore e capitano nerazzurro Bergomi chiede a Inzaghi qualcosa di più.

MIGLIORAMENTO – Giuseppe Bergomi ha giocato diversi Inter-Juventus e sa cosa serve in vista di domenica: «Questa è una partita diversa da tutte le altre. Io mi aspetto qualcosa di diverso da Simone Inzaghi, che fa giocare bene la squadra. Per farlo porta tanti giocatori offensivi, soprattutto con i difensori esterni come Federico Dimarco, Alessandro Bastoni e lo stesso Milan Skriniar. Però si espone alle ripartenze delle squadre avversarie, che costringono a corse lunghe. Devono giocare bene tecnicamente, non sbagliare in alcune situazioni, sennò subiscono le ripartenze. Rispetto al passato gioca in maniera diversa: l’anno scorso poteva fare difesa bassa e ripartire, adesso deve arrivarci col gioco perché ha due attaccanti differenti».