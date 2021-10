Brambati: «Italiane in Europa? Confido molto nell’Inter! È la più attrezzata»

L’Inter è la più completa delle italiane e quella che potrebbe andare più avanti in Champions League. L’ex calciatore Brambati ha parlato così dei nerazzurri a Maracanà su TMW Radio.

COMPETIZIONE – Massimo Brambati ha commentato il possibile cammino delle squadre italiane in Europa, in particolare quello dell’Inter di Simone Inzaghi: «L’Inter dovrebbe essere quella più attrezzata, forse quella più completa. Le squadre che hanno un’organizzazione pazzesca e sono di un altro pianeta sono le due che oggi hanno nove punti nei gironi, Bayern Monaco e Liverpool. Pianificano, organizzano, sanno lanciare i giovani, li sanno scoprire. In Germania c’è il discorso delle accademie che qui in Italia non c’è. Faccio fatica a pensare che una delle italiane possa arrivare fino in fondo in questa competizione, che reputo sicuramente più importante dell’Europa League. Se parlo di Europa, io parlo di Champions League. Le vedo un po’ distanti nonostante i nove punti fatti dalla Juventus. Mi sembra che siamo un po’ indietro. Confido molto nell’Inter. La Juventus dovrebbe arrivare fino in fondo attraverso un processo che Massimiliano Allegri ha iniziato a fare. È un processo che non può non tenere conto dei risultati».