De Paola: «Lukaku con la Juventus scelta migliore! Sorprese Inter»

Sembra ormai fatta la scelta per Inter-Juventus: Lukaku titolare. De Paola, nel corso di Calcio Weekend su Sportitalia, è convinto che il numero 90 sia meglio di Dzeko in questo momento e che la stagione della squadra di Inzaghi possa ancora riservare buone notizie.

AL TOP – Paolo De Paola promuove Romelu Lukaku per Inter-Juventus: «Mi sembra la scelta migliore. Condivido il fatto che Edin Dzeko ha avuto un’occasione di recente, ma mi sembra in fase calante. Io faccio un paragone col Milan: i tre di centrocampo funzionano. Simone Inzaghi, senza Marcelo Brozovic, ha fatto un esperimento con Hakan Calhanoglu cambiandolo di ruolo. La qualità di Calhanoglu ha fatto la differenza, mentre al Milan abbiamo Ismael Bennacer trasformato, Brahim Diaz impalpabile che fa pochissimo e poco altro. L’Inter ha preso Calhanoglu, un inserimento giusto, mentre il Milan al posto di Franck Kessié non ha messo nessuno».

NO ALLE CRITICHE – De Paola non si schiera dalla parte di chi se l’è presa con Inzaghi: «Io le trovo esagerate, perché se uno va a guardare l’albo d’oro qualcosa ha vinto. Ha portato a casa tre trofei, che sono qualcosa per un allenatore che si affaccia per la prima volta in una grande squadra. Poi qualcosa ha sprecato l’anno scorso, ma come Luciano Spalletti col Napoli. Vedrei il prosieguo di questa stagione come va a finire, perché possono esserci sorprese in positivo per l’Inter».