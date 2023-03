Inter-Juventus, un’irripetibile occasione d’oro da sfruttare per forza

Inter-Juventus è il gran derby d’Italia che manda la Serie A alla sosta per le nazionali di fine marzo. Alle 20.45 al Meazza ci si gioca tantissimo in chiave Europa, in attesa che la Champions League torni ad aprile.

VINCERE SÌ O SÌ – Inter-Juventus di stasera rappresenta un’occasione che difficilmente potrà ripetersi in questa Serie A, e che era difficile potesse presentarsi nove giorni fa dopo il disastro di La Spezia. Ieri ha perso il Milan, uscito bastonato dalla Dacia Arena di Udine, alle 18 Lazio e Roma si sfidano tra di loro. Vincere oggi per l’Inter vorrebbe dire guadagnare su almeno due delle tre dirette concorrenti. Anzi, su tre di quattro: perché la Juventus, col ricorso presentato per la penalizzazione, senza il -15 sarebbe seconda da sola come ha detto più volte Massimiliano Allegri. Ma una vittoria stasera toglierebbe il posto ai bianconeri, dando tutt’altro valore alla corsa Champions League dopo la sosta.

DIFESA A PEZZI – L’Inter arriva al derby d’Italia contro la Juventus a cinque giorni dal trionfo di Porto, costato però caro a livello difensivo. Alessandro Bastoni si è infortunato, Milan Skriniar ha dichiarato di avere nuovamente male ed è fuori anche lui, Robin Gosens non c’era già da prima. Per Simone Inzaghi retroguardia ai minimi termini, con Francesco Acerbi, Danilo D’Ambrosio e Stefan de Vrij terzetto obbligato. La scelta da fare è quella che riguarda il partner di Lautaro Martinez, con Romelu Lukaku in netto vantaggio su Edin Dzeko a secco da due mesi. Anche nella Juventus Massimiliano Allegri ha vari assenti: la sorpresa è Matias Soulé (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Juventus: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).