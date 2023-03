Padovan: «Inter e Milan, Champions League difendendo non si vince!»

Giancarlo Padovan dagli studi di Sky Sport ha parlato della Champions League, facendo una differenza tra Inter e Milan a detta sua troppo difensive, e il Napoli di Luciano Spalletti.

TROPPO DIFENSIVE – Giancarlo Padovan non vede le milanesi favorite ai quarti di finale per il gioco espresso fin qui: «La differenza con Inter e Milan è che la differenza il Napoli la fa con i gol fatti. Quando i portieri sono i migliori in campo, la Champions League non si potrà vincere. Una Champions League molto difensiva la vinse il Chelsea eroico di Di Matteo, questo sì. Però i tempi sono cambiati: si vince segnando, e tra questi c’è il Napoli».