De Paola: «Bremer, l’Inter si è portata avanti. Che errore della Juventus!»

Per Bremer è bagarre tra Inter e Juventus. Atteso per oggi un summit decisivo tra i nerazzurri e il Torino per chiudere l’affare ma occhio all’irruzione bianconera. De Paola però tira le orecchie ai dirigenti juventini

RITARDO JUVENTUS − Il commento di De Paola sulla bagarre tra Inter e Juventus per Bremer del Torino: «Su Gleison Bremer vedo un grande e inaspettato ritardo della Juventus. L’Inter si è portata avanti con il giocatore ancor prima di cedere Milan Skriniar. La Juventus, invece, ha aspettato la cessione di Matthjis de Ligt per fiondarsi poi su Bremer senza tenere due trattative parallele come l’Inter. Errore quasi da dilettanti e grossolano per una società come quella bianconera». Così il giornalista su Tmw radio.