Pedullà: «Bremer, Juventus ora ha i soldi di de Ligt. In quel caso l’Inter…»

Le ultime da parte di Alfredo Pedullà sulla trattativa per Gleison Bremer, difensore centrale del Torino nel mirino di Inter e Juventus.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Alfredo Pedullà sulla trattativa per Gleison Bremer, difensore del Torino nel mirino di Inter e Juventus. “Bremer: un sì lungo sette non basta se non firmi e rinvii. L’Inter offre 30 più bonus più Casadei. La Juve ora ha i soldi di de Ligt e può fare di tutto. In quel caso l’Inter terrebbe Skriniar. Più tardi sapremo“.

SCELTE – Pedullà ha aggiunto in un altro tweet. “Busardò manterrà la sua parola con l’Inter per Bremer. Se poi il giocatore vorrà fare scelte diverse per il suo futuro (la Juve e gli eventuali rialzi), sarà un altro a chiudere la trattativa“.

Fonte: Twitter Alfredo Pedullà