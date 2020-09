De Grandis: “Vidal-Kolarov portano gol Scudetto. Inter, ottimo mercato”

De Grandis ha parlato del mercato condotto dall’Inter ai microfoni di SkySport24. Il giornalista sottolinea la bontà delle operazioni Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov che dovrebbero chiudersi nelle prossime ore. Di seguito le sue dichiarazioni

DUE COLPI IMPORTANTI – Stefano De Grandis sul mercato dell’Inter: «Vidal porta esperienza, ma anche qualche gol. Per vincere lo Scudetto, sono importanti i gol che vengono da dietro. E’ uno che si porta tanti gol, ma lo è anche Kolarov. Lui è un esperto di punizioni, quindi anche da terzo a sinistra sarebbe un eccellente ricambio per Bastoni e uno che può portare gol e assist. Secondo me, oltre che alternarsi a Young, può alternarsi da terzo di sinistra. Io sostengo che l’Inter sul mercato abbia speso molto anche lo scorso anno, poi ci sta che Conte non fosse del tutto soddisfatto. Quest’anno è una sessione complicata: tutte fanno fatica a spendere. I nerazzurri si stanno muovendo bene».