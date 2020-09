Inter, si riparte. Conte guida gli allenamenti: da mercoledì si accelera

Inter pronta a ripartire per preparare al meglio la nuova stagione. Oggi giornata di ritrovo e di tamponi per il gruppo (qui i dettagli), mentre domani ripartiranno gli allenamenti sotto la guida di Antonio Conte. Di seguito il programma della settimana e con vista al primo impegno in Serie A

PREPARAZIONE INTER – Stagione decisamente particolare per il calcio con i programmi in continuo divenire per l’emergenza Coronavirus. Come riporta SkySport24, oggi sono stati svolti tutti i tamponi, mentre da domani riprenderanno gli allenamenti di gruppo. I lavori accelereranno a partire dalla giornata di mercoledì, quando molti calciatori torneranno dagli impegni in Nazionale. Antonio Conte avrà, quindi, il gruppo al completo per preparare la prima contro la Fiorentina.