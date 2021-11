De Grandis: «Scudetto, Inter rientrata alla grande non solo per i punti fatti»

Stefano De Grandis ha parlato dell’Inter, vincitrice ieri sera sul campo del Venezia, rientrata nella corsa scudetto con Napoli e Milan.

SCUDETTO – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Stefano De Grandis sull’Inter. «Quanto valore ha il valore di questi ultimi giorni dell’Inter? Ha un grandissimo valore perché è la squadra che sta giocando meglio. Al di là dello svantaggio in punti, che in questo momento è uno e potrà anche allungarsi durante il corso di questa giornata. Però c’è stato, ad un certo punto, il sospetto che potesse essere una lotta a due per lo scudetto. L’Inter è rientrata alla grande per lo scudetto. Ma non solo per i punti fatti, per la qualità del gioco. Gioca meglio dell’anno scorso e ha una qualità della rosa che si dimostra all’altezza nonostante la perdita di Lukaku e di Hakimi. Io credo che l’Inter in questo momento stia giocando meglio del Napoli e del Milan».