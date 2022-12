De Grandis: «Lukaku, problema fisico. Un’immagine indicativa del momento»

Uno dei temi degli ultimi giorni dei Mondiali è sicuramente la prestazione di Romelu Lukaku con la maglia del Belgio contro la Croazia. Dei gol sbagliati dal numero 90 dell’Inter ha parlato Stefano De Grandis, negli studi di Sky Sport.

MOMENTO DIFFICILE – Romelu Lukaku è purtroppo stato protagonista in negativo nel pareggio del Belgio contro la Croazia che ha portato all’eliminazione della sua nazionale. Di questo ha parlato il giornalista Stefano De Grandis: «Per lui è il momento psicologicamente più difficile di sempre. Si è sentito completamente responsabile dell’eliminazione del Belgio, per quanto abbiano fatto male a prescindere da lui. Secondo me oltre a un problema tecnico c’è anche un problema fisico. È evidente che sia arrivato pesante ai Mondiali. Un’immagine indicativa e forte è l’abbraccio a fine partita con Henry, un altro grande ex attaccante»