VIDEO – L’Inter ritorna in campo, nel pomeriggio primo allenamento

Inizia il percorso di preparazione per la seconda parte di stagione. L’Inter ricomincia ad allenarsi ad Appiano Gentile ed è pronto per la partenza verso Malta. Il ritiro vero e proprio si terrà lì, dove ci saranno anche due amichevoli.

INIZIO – Come da programma l’Inter ha disputato il primo allenamento dopo lo stop Mondiali e le vacanze dei giocatori non presenti in Qatar. Inzaghi e il suo staff sono già pronti per il ritiro di Malta, dove verranno disputate due amichevoli, di cui una di livello internazionale contro il Red Bull Salisburgo. Dal profilo Youtube ufficiale la squadra nerazzurra ha pubblicato il video dell’ingresso in campo dei calciatori oggi impegnati per le prime corse.

Fonte: Youtube, Canale ufficiale Inter