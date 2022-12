De Grandis: «Lukaku moralmente a pezzi! Lautaro Martinez il peggiore»

Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport analizza nello specifico alcune situazioni legate ai giocatori dell’Inter impegnati al Mondiale in Qatar, soffermandosi in particolare su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

DAL MONDIALE – De Grandis esprime una sua opinione riguardo alcuni giocatori dell”Inter impegnati al Mondiale: «Evidente che avere Marcelo Brozovic al centro e lo stesso Romelu Lukaku significa avere due titolari in più. Il lavoro che Inzaghi dovrà fare sarà prettamente psicologico, dato che il belga è tornato moralmente a pezzi. È come se dopo essere stato considerando un Re, la stagione al Chelsea e il Mondiale lo abbiamo un po’ svilito. Denzel Dumfries sta facendo un torneo pazzesco, nell’ultima partita ha realizzato due assist e un gol. Lautaro Martinez peggio fin qui, non sta attraversando il suo periodo migliore e la porta la vede piccola piccola».