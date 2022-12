Inter-Salisburgo, cena di gala tra delegazione di entrambe le squadre alla vigilia

Inter e Salisburgo, secondo quanto riportato da Inter TV, questa sera saranno a cena insieme alla vigilia della sfida amichevole in programma mercoledì 7 dicembre alle 18.

ALLA VIGILIA – Cena di gala in programma questa sera tra l’Inter, rappresentata da Simone Inzaghi e una delegazione di giocatori nerazzurri presenti a Malta. Presente anche una delegazione del Salisburgo, domani avversario dell’Inter in amichevole alle 18. Un’occasione per conoscersi in maniera amichevole.