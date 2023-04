De Grandis: «Lukaku-Correa? Coppia strana! Efficaci in un caso»

Stefano De Grandis, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter, impegnata fra pochi minuti contro la Fiorentina. Il giornalista analizza le scelte di Inzaghi, in particolare quelle riguardanti la coppia d’attacco

STRANA – Queste le parole di Stefano De Grandis: «Lukaku-Correa? Sono due che danno il meglio negli spazi. Possono essere molto efficaci se la Fiorentina decide di fare la partita in casa dell’Inter. In quel caso la velocità di Correa e la potenza di Lukaku possono essere utili. Anche se è una strana coppia. Fiorentina? Gioca sempre con la difesa alta e con un palleggio e pressing abbastanza alti. Se superi il pressing potresti avere lo spazio per lanciare i due attaccanti. Aprile sarà un mese pesante per l’Inter. Per questo motivo Inzaghi sta cercando di recuperare tutto. E un momento in cui non solo giochi tanto ma ti giochi tanto».