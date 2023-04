Muraro: «Inter, pensare solo a questa partita! Troppi gol subiti»

Muraro è un ex dell’Inter ed è al Meazza per l’incontro di oggi con la Fiorentina. Su Inter TV, l’ex attaccante valuta cosa servirà per vincere la partita.

RILANCIO NECESSARIO – Carlo Muraro ricorda gli Inter-Fiorentina che ha giocato: «Quella che mi ricordo bene era una partita di fine stagione, forse la penultima di campionato. Venivo da un matrimonio il lunedì o martedì e feci gol. Comunque con la Fiorentina è sempre difficile, non bisogna guardare la classifica: è una buona squadra, sta crescendo molto e i risultati lo dimostrano. Se l’Inter non sta sul pezzo avrà grossi problemi. Come si ferma la Fiorentina? Se l’Inter gioca come sa non ci saranno problemi. Però deve pensare solo a questa partita e non alla prossima, che è importantissima. Deve cercare di giocare con la massima semplicità, ricordandosi che quando giocherai contro il Benfica avrai difficoltà perché sono squadre che palleggiano tanto con pazienza. L’Inter lì non dovrà sbagliare niente, avrà poche occasioni ma dovrà sfruttarle. E non subire gol, cosa che mi ha lasciato perplesso: ne ha presi troppi. La formazione? Preferirei giocassero sempre i migliori. Ringrazio i tifosi, mi hanno sempre sostenuto: forse perché vedevano che ero uno che dava tutto in campo».