De Grandis: «Inzaghi sa preparare le finali. Hanno punti deboli»

Stefano De Grandis non vede l’Inter come spacciata in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. Il suo pensiero su Sky Sport.

ARMI – De Grandis parla così del match: «La pressione c’è perché il Manchester City insegue la Champions League. Tutti pensano sia favoriti, che vincano facilmente ma non è così. La finale è una partita diversa, c’è tensione e devi stare attento. A meno di un grosso gap non ci sarà una finale a senso unico. Inzaghi le sa preparare bene, sa individuare i punti deboli degli avversari e il City ce li ha. Mi aspetto due cose: visto che Lukaku parte dalla panchina voglio la resistenza fino al suo ingresso. Chiudere le linee di passaggi, avere compattezza dietro per non permettere il palleggio. La seconda è che quando riesci ad appoggiarti su Dzeko devono andare le ali. I due laterali del City sono offensivi, se li superi arrivi in porta. Haaland è una furia, ma non lo prenderà solo Acerbi. Ci dev’essere sempre il raddoppio senza però subire gli inserimenti dei centrocampisti».