Zilliacus carica l’Inter: «Ecco la chiave per vincere con il Manchester City»

Mentre sembrano spegnersi le voci su una sua possibile acquisizione dell’Inter, il magnate finlandese Thomas Zilliacus ha analizzato le possibilità dei nerazzurri nella finale di Champions League questa sera contro il Manchester City.

CHIAVE PER IL SUCCESSO – Thomas Zilliacus carica in questo modo l’Inter per la finale di Champions League, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale: “La chiave per la vittoria stasera è riuscire a neutralizzare l’attacco del Manchester City, così come hanno fatto con il Milan. Poi basterebbe un gol per vincere. L’unico problema è che l’attacco del City è decisamente più forte di quello dei rossoneri“.