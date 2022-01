Damiani: «Inter, Satriano al Brest buona soluzione. Agoumé sta facendo…»

Oscar Damiani ritiene buona la soluzione dell’Inter di prestare Satriano in Francia al Brest. Il giocatore uruguaiano ha raggiunto l’altro nerazzurro Lucien Agoumé

ESPERIENZA − Damiani dice la sua sui due giocatori dell’Inter, Satriano e Agoume, in prestito al Brest: «Mi sembra una buona soluzione, se emergi in Francia puoi giocare tranquillamente anche in Italia. Lucien Agoumé, per esempio, sta facendo esperienza in Ligue 1. Il DS del Brest è di origine italiana, conosce bene i giovani della Serie A».

Fonte: Calciomercato.com