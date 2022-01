Inter, ti ricordi l’ultima volta dell’Empoli a San Siro?

L’Inter domani affronta a San Siro l’Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. E’ il penultimo impegno dei nerazzurri di gennaio vista poi la sfida al Venezia di sabato. Ma come andò l’ultima volta dell’Empoli a San Siro?

PRECEDENTE – Ciò che possiamo dire è che fu una partita da brividi. L’ultimo Inter-Empoli è infatti quello del 2018/2019, ultima giornata di Serie A, con la squadra di Spalletti che riuscì sì a vincere 2-1 volando in Champions League con le reti di Nainggolan e Keita ma con quanta sofferenza. L’Empoli non riuscì a salvarsi con quella sconfitta ma i toscani hanno sfiorato a più riprese l’impresa con D’Ambrosio monumentale a salvare l’Inter. Inzaghi pensa a molti cambi per fari rifiatare i titolari ma l’impegno contro l’Empoli non va mai sottovalutato. In campionato è finita 2-0 in Toscana ma occhio a questi impegni che riservano molte insidie.