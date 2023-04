Cucchi: «Cinque italiane in semifinale, complimenti Inter e altre»

Riccardo Cucchi al termine di una settimana caratterizzata dalle coppe europee, attraverso la sua pagina Facebook si è complimentato con l’Inter e le altre quattro squadre italiane per aver raggiunto lo straordinario traguardo della semifinale.

IN SEMIFINALE – Riccardo Cucchi analizza il traguardo raggiunto dalle squadre italiane impegnate in Europa: «Cinque squadre italiane semifinali delle Coppe Europee. Un risultato notevole. Complimenti a Milan, Inter, Juventus, Roma e Fiorentina. Credo che si possa provare a tracciare qualche considerazione: Non confondere la bellezza del gioco con l’efficacia. Si può giocare senza puntare sulla spettacolarità ma essere efficaci. O al contrario essere efficaci divertendo. Non c’è un solo modo di giocare a calcio. Il campionato italiano non è il più ricco, ma è sicuramente il più difficile. Lo dimostrano i risultati contradditori che si verificano ad ogni turno. I tecnici italiani (5 su 12 tra le semifinaliste) hanno grandi competenze tattiche. E la tattica può, a volte, riuscire a colmare il gap tecnico con le più forti. Prendiamo il buono che arriva da questo risultato. Che è merito dei singoli club più che del sistema calcio italiano che ha, al contrario, bisogno di essere riformato in profondità».

Fonte: Pagina Facebook [Riccardo Cucchi]