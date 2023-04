Inter-Benfica porta un insegnamento: il pari finale fa da monito

Inter-Benfica porta un insegnamento. Il pari finale è un segnale da cogliere per la squadra, che non può permettersi di abbassare la tensione. Nemmeno per dieci minuti.

GARA SIMBOLICA – Inter-Benfica è una gara con un valore simbolico. Al di là del passaggio in semifinale, la squadra infatti deve trarre un insegnamento da quanto successo nella partita. In particolare negli ultimi minuti. Il risultato finale non va sottovalutato. Per quanto il pari non abbia compromesso la qualificazione è un risultato che lascia un messaggio.

PARI DA VALUTARE – Andata sopra 3-1 praticamente all’ottantesimo, l’Inter ha dato per chiusa la partita. In modo comprensibile visto il 2-0 dell’andata. Serviva un cataclisma per mettere in discussione la qualificazione, tra risultato totale e tempo a disposizione. I due gol subiti negli ultimi dieci minuti, che hanno portato il risultato sul 3-3, però sono un campanello d’allarme. Che ancora una volta va a fare da spia sulla necessità di concentrazione della squadra.

TENSIONE NECESSARIA – L’Inter, dopo una partita sostanzialmente in controllo, ha mollato. Anzi, dopo centosettanta minuti sostanzialmente in controllo. Ha dato la partita per finita. Mentalmente si è rilassata. E il rendimento collettivo è sceso. Non di qualche singolo. Di tutti. Tanto da concedere in dieci minuti quello che non si era visto in quasi due partite complete. L’Inter nel complesso quindi ha un monito da cogliere: serve matenere la concentrazione. La tensione. La squadra non può permettersi cali mentali. Perché non è così forte. E senza concentrazione può compromettere tutto. Anche in pochi minuti.