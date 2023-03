Criscitiello: «Champions League? Così Inter e Milan non ci vanno»

Criscitiello critico su Inter e Milan. Il giornalista ritiene molto deludente il campionato di entrambe le squadre milanesi, che rischiano di non andare in Champions League

DELUSIONI − Su Sportitalia, Michele Criscitiello ha detto la sua sulle due milanesi: «Ridiamo, scherziamo e sogniamo una semifinale italiana in Champions League, c’è il derby Napoli-Milan e un possibile derby in semifinale se l’Inter dovesse passare contro il Benfica, ma le due milanesi rischiano veramente di non andare in Champions League. Inter e Milan sono le due squadre che più di tutte hanno deluso».