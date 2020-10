Courtois: “Champions League, prossima sfida contro l’Inter sarà cruciale”

Courtois, portiere del Real Madrid, al termine della sfida pareggiata in Champions League contro il Borussia Monchengladbach (entrambi nello stesso girone dell’Inter), attraverso i canali ufficiali del club ha parlato del match e in particolare della prossima sfida europea proprio contro i nerazzurri.

PAREGGIO IN CHAMPIONS – Courtois dopo la sfida contro i tedeschi in Champions League ha analizzato così il pareggio: «Abbiamo giocato molto bene, abbiamo avuto il possesso e creato un sacco di occasioni. Borussia Monchengladbach? In occasione del primo gol abbiamo perso la palla a centrocampo e loro hanno sfruttato il contropiede, è la loro più grande forza; il secondo gol stessa cosa. È un peccato perché abbiamo giocato bene, la nostra lotta e il nostro spirito sono stati fantastici e questo è ciò che ci ha portato al punto finale. Fino al 94′ eravamo concentrati nel cercare di segnare un gol e non perdere la nostra fiducia perché è così che va il calcio».

PROSSIMA SFIDA – Courtois inoltre si dice concentrato in vista del prossimo impegno in campionato e della sfida europea contro i nerazzurri: «Ora dobbiamo recuperare nei prossimi giorni perché poi Huesca verrà da noi e dobbiamo vincerla. Poi c’è lo scontro con l’Inter che sarà cruciale. Non si ferma, dobbiamo andare avanti».

