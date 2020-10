FOTO – Gagliardini negativo al Coronavirus, torna a casa: “Finalmente”

Gagliardini, torna la tranquillità dopo l’esito dell’ultimo tampone (negativo al Coronavirus). Il calciatore dell’Inter dopo la quarantena in isolamento torna finalmente a casa dalla sua famiglia.

FINALMENTE A CASA – Gagliardini torna finalmente a casa dopo aver ricevuto l’esito del tampone (negativoal Coronavirus) e aver svolto la quarantena in isolamento. Il calciatore nella giornata di oggi ha pubblicato attraverso i social una foto che lo ritrae a casa con la sua famiglia in un abbraccio caloroso. Torna la tranquillità in casa Gagliardini e non solo: il calciatore, utilizzato con frequenza da Antonio Conte prima dello stop, torna finalmente a disposizione del tecnico già dalla sfida contro il Parma (vedi articolo). Prima però dovrà recuperare la forma migliore visto il lungo stop. Di seguito il post pubblicato attraverso i social con un messaggio racchiuso in un ashtag: “Finalmente”.