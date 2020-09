Correa, fuori all’ultimo da Lazio-Atalanta. Salterà anche l’Inter?

Condividi questo articolo

Joaquin Correa Milan-Lazio

Joaquin Correa è rimasto fuori da Lazio-Atalanta pochi minuti prima del fischio d’inizio. Le sue condizioni gli impediranno di giocare contro l’Inter?

OUT – Joaquin Correa ha dato forfait prima di Lazio-Atalanta, a quattro giorni dalla sfida contro l’Inter. L’attaccante argentino era già tra i titolari del match: Simone Inzaghi l’aveva schiera titolare accanto a Ciro Immobile. Ma un problema alla schiena lo ferma a pochi minuti dal fischio d’inizio. Il suo posto viene preso da Felipe Caicedo. Il club biancoceleste non ha ancora diramato ulteriori dettagli sulle condizioni fisiche di Correa. Non si conosce pertanto l’entità del suo infortunio, né tanto meno quanto tempo Correa dovrà rimanere fuori dai giochi. Sarà costretto a saltare anche la sfida di domenica, contro l’Inter (ore 15.00)?