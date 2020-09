FOTO – Skriniar mette da parte i rumors e si gode la vittoria: “+3!”

Milan Skriniar

Skriniar nella sfida tra Benevento e Inter è sceso in campo dal 1′. Il difensore slovacco, accostato al Tottenham (vedi articolo), esulta su Instagram per i 3 punti conquistati in scioltezza al “Ciro Vigorito”

VITTORIA – Milan Skriniar è al centro di tanti rumors di mercato che lo vogliono in uscita dall’Inter, nonostante la secca smentita di Piero Ausilio (vedi articolo). Il difensore slovacco, nel frattempo, si gode la vittoria contro il Benevento: “+3”, scrive su Instagram.