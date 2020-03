Coronavirus, De Siervo: “Quando si torna a giocare? Decidono i medici”

Condividi questo articolo

Il Coronavirus ha imposto lo stop del calcio, prima in Italia e poi via via in tanti altri paesi. De Siervo, AD della Lega Serie A, interpellato da “Repubblica” rimette totalmente al settore medico sanitario una futura decisione sulla possibile ripresa delle attività

PENSIERO LONTANO – L’emergenza Coronavirus ha fermato tutta l’Italia. In questi giorni di misure restrittive per i cittadini, il calcio passa certamente in secondo piano. L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha risposto in maniera chiara e sintetica a domanda sulla ripresa del calcio giocato: «Quando torneremo a giocare in campionato e nelle Coppe? Lo decideranno i medici».

Fonte: Repubblica.it