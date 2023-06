Cordoba: «Inter, dare più di quello che hai! Nel 2010…»

Ivan Ramiro Cordoba, in collegamento da Istanbul su Sky Sport, ha parlato di Manchester City-Inter match che assegnerà la Champions League 2022/2023

DARE TUTTO – Queste le parole di Cordoba: «Queste sensazioni sono molto speciali. In questa situazione la pressione è un po’ diversa, però il cuore ti batte tantissimo. È bello esserci, per mettere quell’energia positiva ai ragazzi e all’ambiente Inter. Questo per loro, lo diciamo e lo sento dire in questi giorni, è il momento di fare la loro storia. Un momento unico in cui si gioca e si da tutto quello che si ha, più di quello che si ha. Sono di quelle partite in cui non puoi rinunciare a niente. Devi essere applicato a quello che dice il mister, i dettagli e l’esperienza maturata sino ad ora. Finale 2010? Gli allenatori devono essere speciali. Mi ero infortunato in finale di Coppa Italia, dovevo fare i miracoli per arrivare in finale di Champions League. Il Mister dopo tre giorni mi ha detto che sarei stato con lui in panchina per la finale di Champions. Sono stato lì ed ho dato una mano al mister»