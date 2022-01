Coppa d’Africa, Algeria fuori ai gironi. Bennacer disponibile per il derby

Si sta giocando la Coppa d’Africa in Camerun con la fase a gironi che sta arrivando all’epilogo. Quest’oggi si è giocata l’ultima giornata del girone E dove la Costa d’Avorio ha battuto 3-1 l’Algeria. In campo due giocatori del Milan, uno per parte, Kessie e Bennacer con quest’ultimo eliminato dalla competizione.

RITORNO – Questo weekend si gioca l’ultima sfida del campionato di Serie A e poi ci sarà una pausa per le nazionali. Molti calciatori africani del nostro campionato però sono già impegnati con le varie selezioni in Coppa d’Africa. Quest’oggi si è giocata l’ultima partita del girone E della competizione con la Costa d’Avorio che ha giocato contro l’Algeria. Un confronto tra due centrocampisti del Milan, Kessie e Bennacer, con il primo che ha avuto la meglio vincendo 3-1. Una sconfitta che pesa per il compagno e la sua Algeria dato che costa l’eliminazione dalla Coppa d’Africa. Bennacer dunque torna subito a Milano dopo la fase a gironi e prova ad essere a disposizione per il big match di domenica tra Milan e Juventus. Ciò che è certo è che ci sarà per il derby il prossimo 6 febbraio.