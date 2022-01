Cagliari, altri due positivi al COVID-19: occhio alla gara con la Fiorentina

I casi di COVID-19 continuano a colpire il calcio italiano e non solo. Con una nota ufficiale, il Cagliari ha comunicato la positività di altri due giocatori. A rischio la gara di domenica contro la Fiorentina.

DUE POSITIVI – Anche in casa Cagliari aumentano i contagi di COVID-19. Con una nota ufficiale, il club ha comunicato due nuove positività: “Il Cagliari Calcio comunica che i test sanitari effettuati nella giornata odierna hanno rivelato la positività al Covid-19 dei calciatori Charalampos Lykogiannis e Nicolò Cavuoti: entrambi vaccinati, sono stati posti in isolamento. Il Club resta in contatto con le autorità sanitarie competenti“.