Conte vicino alla panchina del PSG! In Inghilterra sicuri: Lukaku con lui

Conte e Romelu Lukaku presto potrebbero rincontrarsi. Secondo il portale britannico The Sun, l’ex allenatore dell’Inter ha detto sì alla proposta del PSG per la prossima stagione e l’attaccante potrebbe seguirlo.

ANCORA INSIEME – Antonio Conte ha detto sì al PSG, in Inghilterra i colleghi di The Sun sono sicuri: l’ex allenatore dell’Inter prenderà il posto di Mauricio Pochettino. il gradimento del tecnico salentino per la destinazione è totale, sebbene sia sotto contratto fino al 2023 con il Tottenham. Inoltre il portale ha anche ipotizzato una lista di acquisti stellari per accrescere ulteriormente il tasso tecnico della rosa. Sul taccuino ci sarebbero il pupillo Romelu Lukaku e Paul Pogba, già allenato ai tempi della Juventus.

Fonte: The Sun