FOTO – Inter in allenamento dopo la vittoria con la Roma: sorrisi prima di Bologna

L’Inter dopo aver vinto con merito la partita contro la Roma per 3-1 a San Siro, oggi si è riunita in allenamento ad Appiano Gentile per preparare la sfida di mercoledì con il Bologna.

TRA I SORRISI – L’Inter si riunisce in allenamento per preparare l’attesissima sfida di mercoledì contro il Bologna, recupero della partita rinviata lo scorso 6 gennaio. Grandi sorrisi tra i nerazzurri in campo, pronti a dare il massimo contro i rossoblù.

Di seguito le foto dell’allenamento