Juventus, non solo Vlahovic: anche De Ligt non titolare! Ecco il motivo

La Juventus di Massimiliano Allegri tra poco meno di mezz’ora scenderà in campo per chiudere la trentaquattresima giornata di Serie A. Contro il Sassuolo, oltre Cuadrado (non al meglio), assente anche Dusan Vlahovic e De Ligt.

ALTRO ASSENTE – Juventus pronta a scendere in campo contro il Sassuolo per chiudere la giornata di campionato. Massimiliano Allegri ha fatto le sue scelte, in attacco spazio a Morata e Dybala, riposo per Dusan Vlahovic che parte dalla panchina. Notizia dell’ultima ora, però, è l’assenza di De Ligt (oltre quella di Cuadrado). Secondo quanto riferito da Sky Sport, per l’olandese si tratta di un problema fisico. Notizia da monitorare nelle prossime ore, dato che l’Inter affronterà i bianconeri il prossimo 11 maggio per la finale di Coppa Italia.