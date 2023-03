Colpo esterno del Sudtirol, Benevento KO! Buon minutaggio per Pompetti

Il Sudtirol ha vinto 0-2 sul campo del Benevento con un gol per tempo. Sanniti che si fermano a due risultati utili consecutivi. In campo anche Pompetti, giocatore di proprietà dell’Inter

COLPO ESTERNO − Dopo il pareggio casalingo contro il Palermo, il Sudtirol ritorna al successo. Vittoria su un campo molto pesante come il Vigorito di Benevento. Successo che vale il quarto posto in classifica a quota 44 punti. Titolare il proprietà Inter, Cesare Pompetti, il quale gioca tutto il primo tempo. A decidere la gara, i gol per tempo di Belardinelli prima e Cisse dopo. Benevento che si ferma dopo due risultati utili consecutivi. Campani che restano diciassettesimi in graduatoria con 27 punti.