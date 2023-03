Cagliari e Genoa non si fanno male: parità! Nel Grifone in campo Salcedo

PARI − Finisce a reti inviolate il big match della 27esima giornata di Serie B tra Cagliari e Genoa alla Domus Arena. Match combattuto e dal grande sapore di Serie A con a confronto due tecnici dall’alto gap generazionale: Ranieri da un lato e Gilardino dall’altro. Il Grifone deve rispondere alla vittoria del Pisa e approfittare anche del KO clamoroso della Reggina a Cosenza. Ma niente da fare. I liguri impattano contro un buon Cagliari rimanendo comunque secondi in classifica a quota 47 punti. In campo per una manciata di minuti anche l’interista Eddie Salcedo.