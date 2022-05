Collovati: «Percentuali scudetto? Fra Inter e Milan dipende da una partita»

Inter e Milan si giocheranno nelle ultime tre giornate di Serie A la volata per vincere il campionato. Collovati, in collegamento con Calcio Totale su Rai Sport +, sostiene ci siano solo due punti percentuali di differenza fra le due.

QUASI ALLA PARI – L’Inter deve recuperare i due punti di svantaggio sulla vetta della classifica, così come lo svantaggio negli scontri diretti. Per Fulvio Collovati questo pesa: «Percentuali scudetto? 51% a favore del Milan, 49% Inter. Molto dipende dal Verona: sappiamo che il Milan ha preso due lezioni lì. Non devono toccare ferro su di me, devono toccare ferro sul passato: la partita di Verona è quella che lo può consacrare campione o non campione».